Plus de 220 000 personnes au Concert de la Tolérance à Agadir

Selon les organisateurs, ce sont près de 220 000 personnes qui étaient présentes à cette soirée. Quand on sait que la commune urbaine d’Agadir abrite 500.000 habitants environ, c’est donc presque 1 habitant sur deux qui se serait déplacé pour le concert.

L’affluence est aussi due à la présence des touristes étrangers dans la station balnéaire et de visiteurs en provenance de Casablanca et de Rabat notamment, attirés depuis les premières éditions par la notoriété désormais reconnue de l’événement.

Succès total donc pour cette nouvelle édition. La grande mobilisation sur le terrain des forces de l’ordre et des autorités locales ainsi que des élus de la région a été aussi un élément majeur qui a contribué au succès de cette édition. Un bon point également pour les organisateurs et leurs partenaires qui ont tous été à la hauteur, tant au niveau logistique qu’au niveau programmation artistique. Dans l’organisation de cet événement phare, l’adhésion du public et son comportement exemplaire est aussi un ingrédient de taille dans sa réussite.

Comme les précédentes éditions, l’événement était placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Au cours de cette soirée mémorable, la station balnéaire a réuni de grands noms de la chanson. Il s’agit notamment de Soprano, Fnaire, Douzi, Black M, Vitaa et Slimane, Dadju, les New Gypsies, Patrick Fiori, Lartiste…

Depuis 2005, le Concert pour la tolérance associe des artistes marocains, français et internationaux autour de l’universalité des valeurs de tolérance, de paix, de respect et de dialogue. Le célèbre chanteur Soprano, clou du spectacle de cette édition, s’est dit touché d’être associé à cet événement. Le fait même que la rencontre se tienne à Agadir est pour lui ‘’spécial’’ et ‘’quelque chose de fort’’. Il dit dans ce contexte bien connaitre Agadir car il y séjourne souvent et y a des attaches. ‘’J’espère que tout le monde va comprendre le message à travers cette soirée: notre richesse, c’est la différence’’, ajoute-t-il.

Produit par Electron Libre Productions, l’événement est co-organisé avec l’Association pour la tolérance, basée à Agadir et regroupant les représentants des partenaires officiels marocains de la manifestation et des sponsors.

Cette synergie franco-marocaine permet de mutualiser les moyens et compétences pour réaliser un show hors du commun.

Pour rappel, l’Association pour la Tolérance a été créée en 2007 afin d’assurer la bonne organisation du concert. L’association regroupe des personnalités représentant plusieurs domaines. L’objectif de tous étant de pérenniser l’événement associé désormais à la ville d’Agadir. Pour la destination c’est une belle opportunité pour promouvoir ses potentialités touristiques auprès notamment de son premier marché émetteur étranger qu’est le marché français.

Cette programmation offrira, en effet, à Agadir une belle occasion pour faire sa promo. Elle permettra aussi de confirmer au niveau mondial l’image du Maroc, terre d’accueil de tolérance et d’ouverture.

Ceux qui ont manqué cette édition du concert de la tolérance pourront voir le show bientôt. Les chaines M6, W9, TV5 monde et 2 M diffuseront le spectacle. Les premières diffusions sont annoncées pour le mois de novembre. Une belle visibilité pour le Maroc et particulièrement pour Agadir puisque ce show exceptionnel sera regardé par des millions de téléspectateurs à travers le monde.