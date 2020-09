Octroi de 3 508 cartes professionnelles d’artiste et cartes des techniciens et administrateurs des œuvres artistiques

Le comité de la carte d’artiste a décidé d’octroyer la carte professionnelle d’artiste et la carte professionnelle des techniciens et administrateurs des œuvres artistiques à 3.508 artistes et professionnels concernés, a indiqué vendredi le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports – Département de la Culture.