Marrakech : Ces saints qui veillent sur la cité

Ville aux somptueux riads, aux jardins féeriques, à la palmeraie d’une beauté sans égale… Marrakech c’est aussi la cité des sept saints. Les célébres «Sabâatou rijal», vaillants hommes de foi et gardiens de la ville et de son histoire authentique. Qui sont-ils ?

Qui n’a pas, une fois au moins dans sa vie, fredonné l’air d’une célèbre chanson de Ismaïl Ahmed, «Ya Marrakech ya Ourida» (Ô Marrakech, fleur éclose entre les palmiers…). Et qui n’a pas déjà dit ou entendu dire la fameuse formule «Chayellah A Sebâatou rijal». Mais sait-on qui sont ces hommes et qu’ont-ils fait pour la ville, la science et la foi, pour mériter une telle place dans cette cité. En effet, il s’agit de sept hommes de foi, des oulémas et théologiens, médecins et imams qui ont fortement contribué, chacun dans son côté et à sa manière, à prêcher la bonne parole.

Abou Al-Abbas Assebti, le défenseur des démunis

Une action qui lia forcément ces hommes à l’histoire de toute une ville, à commencer par Abou Al-Abbas Assebti ou Sidi Belabbas dont la zaouiya est très célèbre à Marrakech. Originaire de Sebta, d’où son nom «Assebti», Abou Al Abbas Ibnou Jaâfar Al-Khazraji Assebti est né en 1129 (524 de l’hégire). A l’âge de 10 ans, il perdit son ….

