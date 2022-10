Maroc – Israël : place à la coopération dans le domaine du cinéma

Il s’agit de la deuxième séance d’échanges sur le cinéma marocain lors du festival après une rencontre ouverte à laquelle ont participé des réalisatrices marocaines dont les films sont projetés dans le cadre de cette édition du Festival de Haïfa (8-17 octobre).

Sept films ont été programmés, à savoir « Le Bleu du Caftan » (2022), « Aya et la mer » et « Adam » de Maryam Touzani (2019), ainsi que « Reines » de Yasmine Benkirane (2022), « Rock the Kasbah » de Laïla Marrakchi (2013), et « Les Chevaux de Dieu » (2013) et « Ali Zawa » de Nabil Ayouch (2000).