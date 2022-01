L’exposition onirique des « Agitateurs »

Pour inaugurer sa programmation 2022, la Galerie A2 présente l’univers onirique des « Agitateurs », proposé par le duo surprenant, Patrick Lowie et Bilal Faris. L’exposition des œuvres sculpturales réalisées par les « Agitateurs » se tiendra à partir du 20 janvier prochain. Elle sera agrémentée par une lecture-performance de Patrick Lowie autour de ses chroniques de Mapuetos et son dernier roman Le rêve de l’échelle.

Les sculptures sont conçues avec des agitateurs en bois réservés pour touiller le café et du fer galvanisé, elles prennent des formes inattendues, fruits de l’imaginaire des deux acolytes.

A l’origine de ces imprévisibles créations, une rencontre étonnante entre deux mondes et deux cultures, une association que rien ne laisser présager !

Patrick Lowie est un homme de lettres Belge, connu au Maroc dans le domaine de l’édition et de l’associatif. Un pays où il est installé depuis une vingtaine d’années. « Je suis un homme de voyages et de rêves. Très influencé par l’onirisme, je crée depuis de longues années un univers qui m’est propre », se plait-il à dire. Il dévoile aujourd’hui au public, un autre de ses nombreux talents, cette fois-ci relevant du travail manuel et de la création artistique matérielle. Une activité qu’il pratique dans un quasi-anonymat depuis 2012.

Bilal Faris, quant à lui, découvre son penchant artistique dans des circonstances « malheureuses », mais pas tant que ça ! Marocain, natif de Casablanca, il pratique avec passion le sport et notamment le football. Il exerçait comme serveur dans un salon de thé. La crise sanitaire vient bouleverser son mode de vie. A cause du confinement, il perd son emploi. « Très vite, nous avons décidé de nous associer pour donner un nouvel élan aux Agitateurs », raconte-t-il. Le jeune homme se découvre un savoir-faire, prend plaisir à créer des formes et des couleurs. Il comprend qu’il est artiste, et de nouveaux horizons s’offrent à lui.

L’alchimie entre les deux artistes opère : des premières ventes, des commandes et aujourd’hui, une exposition. La nouvelle collection se divise en deux catégories : la série Art, des réalisations originales issues de leurs imaginaires et la série Lights, des luminaires destinés à la décoration.

C’est avec beaucoup d’entrain, qu’ils entament cette nouvelle année : s’attaquer à des créations plus monumentales – toujours avec les mêmes matériaux –