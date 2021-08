L’actrice Fatima Regragui n’est plus

Née le 15 février 1941, feue Fatima Regragui a été l’une des pionnières de l’art d’interprétation qui ont ouvert grand les portes à la femme marocaine pour intégrer ce domaine créatif et fascinant.

La défunte a entamé son parcours artistique distingué dans les années 50, pour ensuite enchaîner les participations au cinéma et à la télévision, en interprétant d’importants rôles notamment dans des films comme « Yemma », « Adieu mères », « L’orchestre des aveugles » et « les vagues du rivage », et des séries telles « les sœurs » et « Men dar l dar ». La défunte a également brillé de mille feux en participant à des pièces de théâtre en compagnie d’une troupe relevant de la Jeunesse et des sports. En 1975, elle a rejoint la troupe du théâtre Mohammed V à Rabat et a travaillé avec de grands réalisateurs comme Tayeb Seddiki, Ahmed Tayeb Lalej et Mohamed Afifi.

Parmi les pièces de théâtre à succès auxquelles elle a participé et qui ont marqué les esprits figurent « Ahl Al Kahf » et le juge de la Halqa.