FIFM : Un vibrant hommage rendu au réalisateur américain James Gray

Des figures emblématiques du cinéma, des personnalités issues du monde des arts, de la culture et des médias, ont répondu présentes à cette somptueuse cérémonie, pour célébrer ce grand producteur et réalisateur. Sous un tonnerre d’applaudissements, James Gray a reçu l’Étoile d’or du Festival des mains de la grande actrice française, Marion Cotillard.

A cette occasion, M. Gray a exprimé, ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI et à SAR le Prince Moulay Rachid ainsi qu’à la Fondation du Festival pour cette prestigieuse distinction et pour l’organisation de ce cet évènement phare.

Il a, par ailleurs, déclaré qu’il est très honoré d’avoir reçu « l’Étoile d’or », tout en faisant part de son immense joie d’être présent à Marrakech, une ville qui occupe une place si spéciale dans son cœur et qui suscite l’admiration des membres de sa famille.

La star américaine a saisi l’occasion pour saluer le très bon niveau des productions cinématographiques projetées lors de la 17è édition du Festival dont il a été le président du Jury.

À l’âge de 25 ans, James Gray a réalisé son premier film, Little Odessa. Il s’est tout de suite imposé comme l’un des plus doués de sa génération. Ses œuvres cinématographiques sont marquées d’une touche de classicisme, inspirée des grands réalisateurs européens des années 1950 et 1960, dont Federico Fellini et Vittoria De Sica.

Auteur de plusieurs films, The Yards, The immigrant, Two Lovers et d’autres, James Gray est l’une des figures brillantes du monde du cinéma américain.

Dans les tous prochains jours, le FIFM rendra encore hommage à deux autres personnalités, en reconnaissance de leur brillante carrière.

L’actrice écossaise Tilda Swinton, et la réalisatrice marocaine Farida Benlyazid recevront ainsi à leur tour l’Etoile d’Or.