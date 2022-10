Dans les méandres des undergrounds

La ville personnage. C’est bien ce qui hante autant Driss Ksikes pour son dernier roman que l’écrivain et traducteur turc Timour Muhidine et son complice photographe Philippe Dupuich, partis l’un et les autres à la rencontre des espaces non officiels, des lieux de magouille autant que de résistance qui défient la carte postale et font la saveur viscérale de ces espaces urbains.

À Casablanca, Driss Ksikes s’engouffre sur les pas de Thomas Pynchon et de Mario Vargas Llosa, qu’il salue en exergue, pour proposer la traversée de «forêts de symboles» et procéder à «un assassinat symbolique de la réalité». Sauf que c’est sans doute par la fiction qu’on a le plus de chances d’accéder à cette réalité, plurielle, ambiguë, diffractée sans cesse et fuyante. Dans un grand parc, un vieil homme raconte «la fable souterraine» de la ville, déroulant récits et «images hallucinatoires» en plusieurs temps, autant d’étapes émotionnelles: Perplexités, déambulations, secousses, jusqu’à la fuite. On y croise des personnages, souvent en couple ou en tandem – un artiste, Zyad, en quête de «réinvention imaginaire de la ville», un mystérieux trio, Messieurs Alif, Lam et Noun, Aïda, jeune professeure qui cherche à nettoyer sa réputation virtuelle, et son mari Adam, ingénieur, le Dr Rami, inquiet de la prolifération de «tumeurs numériques incompressibles», Lilia, jeune plume de Zéro News et son compagnon Jalal, Ba Thami, gardien de lettres datant de mars 1965… Ce Casablanca, c’est celui du Collège de l’Univers, objet de scandales et de spéculations, c’est le Derb Ghallef des hackers, c’est l’ancienne médina. C’est la mémoire des émeutes du pain de 1981, ce sont les soirées mondaines. Dans ce roman aux allures de thriller, Driss Ksikes tisse le passé avec le présent, le réel et le virtuel, le volume du monde et les silences de cette ville qui n’est pas une Cité mais «une ville de brigands et de clowns» se servant des personnages comme de pions dans un jeu d’échecs. Il dit l’angoisse de ceux qui se sentent «exilés dans leur propre ville. Des réfugiés d’une guerre urbaine» qui n’a que très peu d’imaginaire… Textures du chaos, c’est le drame des «rêveurs mis aux bans» et «des liens qui s’effilochent à jamais».

