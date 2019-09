Casablanca accueille une nouvelle édition de « L’boulevard »

Comme à l’accoutumée, le festival consacre la première partie de son événement à la compétition Tremplin.

«Cette épreuve accueille plusieurs groupes et artistes, préalablement sélectionnés par un jury composé de musiciens reconnus et de professionnels de la musique, qui ont écouté toutes les maquettes reçues par le comité d’organisation du festival, et étudié les candidatures reçues dans les catégories rap/hip-hop, rock/metal et fusion/world pour en tirer la sève : créativité, qualité, originalité», souligne-t-on dans un communiqué.

Et d’ajouter : « L’appel à candidature du Tremplin permet chaque année de prendre le pouls de la jeune scène musicale et d’avoir une photographie d’ensemble de ce qui s’y prépare. Pour cette édition, par exemple, le comité a reçu un total de 217 dossiers, dont 191 respectaient les critères de sélection requis pour la compétition, répartis comme suit: 156 en rap/hip hop, 14 candidatures en rock/metal, et 21 en fusion. Le choix final du jury s’est porté sur 8 groupes dans la première catégorie, 6 dans la deuxième et 5 dans la troisième. »

Trois jours durant, les musiciens en herbe retenus donneront le meilleur d’eux-mêmes sur la grande scène du R.U.C., face à un public qui ne les connaît pas encore et à un jury qui primera deux groupes ou artistes par catégorie, les aidant ainsi à passer d’une pratique amateure à une réelle professionnalisation de leur musique.

«Hasard numérique, pour cette 19e édition, 19 groupes venus de tout le Maroc, notamment de Deroua, Kalâat M’gouna, Sidi Ifni, Fès, Berrechid, Safi, Oujda, Tanger, Agadir, El Jadida, Rabat, Salé, Casablanca… Ils joueront leurs compositions originales du 13 au 15 septembre, parfois pour la première fois, et redoubleront d’énergie pour convaincre jury et public. Ce dernier pourra retrouver les gagnants du 20 au 22 septembre lors du deuxième temps de L’Boulevard, où ils se produiront en première partie des têtes d’affiche de cette année», conclut le communiqué.