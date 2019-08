Amina Rachid n’est plus..

La triste information a été relayée par plusieurs artistes notamment Latefa Ahrare

Ainsi que :

Née le 11 avril 1936, cette icône et doyenne du cinéma, du théâtre et de la télévision au Maroc a laissé un riche répertoire artistique.

Elle a entamé sa carrière par le théâtre et la radio nationale au début des années 60.

Dès 1955, Amina Rachid a fait son entrée dans le 7ème art avec le film « Le médecin malgré lui » du réalisateur français Henry Jacques, une production franco-maroco-égyptienne. Ce film a été tourné aux jardins des Oudayas et Dar Essalam à Rabat avec la participation d’un nombre de comédiens égyptiens.

Feue Amina Rachid a également participé dans plusieurs films dont les plus célèbres sont « A la recherche du mari de ma femme » de Mohamed Ben Abderrahmane Tazi (1993), « Lalla Houbi » du même réalisateur (1996), « Destin d’une femme » de Hakim Nouri (1998), « Elle est diabétique, hypertendue et refuse de crever » de Hakim Nouri (2000) et Les Anges de Satan » d’Ahmed Boulane (2007).

Toutes nos condoléances aux proches de la défunte.

(Avec MAP)