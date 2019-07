Agadir racontée à travers ‘‘un parcours amoureux’’

Porté par des sources souvent inédites et une riche iconographie, «Agadir, un parcours amoureux» est un beau-livre sur le chef-lieu du Souss, qui vient de paraître.

Promenade à travers le passé et le présent de la station balnéaire, cet ouvrage fait partie de la collection ‘‘Un parcours amoureux’’ des Éditions Bouillons de culture. Une invitation pour découvrir les territoires du Royaume.

Présenté à Agadir en marge du festival Timitar, dans le cadre de la programmation de Timitar off, ce bel ouvrage réunit quatre auteures: Rita Aouad, Ghita Baddou, Camille Castaigna et Hana Lakhdar Ghazal avec la précieuse collaboration de l’enseignant chercheur Ahmed Sabir. Le résultat est un livre objet sur l’histoire, le patrimoine, les traditions et coutumes d’une ville à l’identité singulière.

C’est sur un parcours historique que s’ouvre ce livre qui, à travers également un choix de mots mémoires, dresse le portrait d’une cité qui ne cesse de faire preuve de résilience. La dernière partie de l’ouvrage est une promenade en images à travers Agadir. Une découverte de lieux marquants de la station balnéaire.

A noter que «Agadir, parcours amoureux» est le second ouvrage de la collection ‘‘Parcours Amoureux’’ publié par les Editions Bouillons de culture. D’autres livres dédiés à d’autres villes, comme Rabat et Meknès, sont en préparation. Aujourd’hui l’ouvrage est disponible en librairie dans plusieurs points de vente.