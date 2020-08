Un laboratoire de dépistage Covid-19 voit le jour à Al Hoceima

Les premiers tests de dépistage du nouveau coronavirus effectués au niveau de ce laboratoire ont démarré dimanche, avec les premiers résultats révélés lundi matin.

Ce laboratoire vient s’ajouter à d’autres unités similaires dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima au sein desquelles les tests de dépistage du Covid-19 sont effectués de manière quotidienne.

Selon le Délégué provincial de la Santé d’Al Hoceima, Mohamed El Yeznasni, le laboratoire permettra de rapprocher les services et de réduire les délais d’attente des résultats pour les habitants de la province qui devaient, jusque-là, se déplacer à Tétouan pour effectuer les tests de dépistage du Covid-19.

Le laboratoire, mis en place sous la supervision de la délégation provinciale de la Santé, ainsi que des médecins biologistes et des techniciens de laboratoire relevant du Centre hospitalier provincial Mohammed V d’Al Hoceima, permettra d’effectuer plus de 100 tests de dépistage par jour, a indiqué M. El Yeznasni dans une déclaration à la MAP.

Il a appelé, dans ce sens, les habitants de la province à porter constamment, et partout où ils vont, leurs masques de protection, à respecter la distanciation sociale et à se désinfecter régulièrement les mains, et ce afin de préserver leur santé.

(Avec MAP)