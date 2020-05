Série de webinars : « Manager » son entreprise en période du Covid-19

Pour BDO Maroc, cabinet d’audit, de conseil et d’expertise comptable membre du réseau international BDO, nous sommes tous actuellement confrontés à de sérieux défis. « Nous considérons donc qu’il est de notre devoir d’être à vos côtés. à cette fin, nous suivons en permanence la situation et les recommandations des autorités compétentes », est-il précisé auprès de ce cabinet qui se dit prêts à réagir en tout temps aux nouveaux développements avec les mesures appropriées. C’est dans ce cadre qu’il a mis en place plusieurs groupes d’experts et pris les mesures d’organisation nécessaires. En même temps, il vient de lancer une série de webinars répartis sur plusieurs vidéos conférences. Initiative à travers laquelle il entend informer des mesures importantes à prendre en considération en tant qu’entreprise pour gérer et être armé pour l’après Covid-19. Il s’agit également d’informer des mesures mises en place par le gouvernement et en s’appuyant sur les dispositifs lancés par les différentes institutions marocaines, destinées à soutenir les entreprises, notamment les PME et les TPE.

Cette série de webinars a démarré le 7 mai, à raison de deux rendez-vous par semaine, avec des thèmes comme « Covid-19 : vue 360 d’un contexte exceptionnel », « faire son état des lieux; évaluer les impacts et maitriser ses risques » ou encore « le capital humain en temps de crise ». Elle se poursuit, ce 19 mai à 15h00, avec « l’intelligence collective au service du développement de nos entreprises », « le cash management pour plus d’oxygène à l’entreprise » (le 21 mai), « les sociétés familiales face a la pandémie, pérennisation et transmission le jour d’après » (le 26 mai), la « digitalisation brutale et sécurité des données; l’arsenal à mettre en place » (le 28 mai), « maintenir le capital client en période d’incertitude » (le 2 juin) et pour finir ce cycle, « Covid 19 : vue 360 d’un contexte exceptionnel : le survival kit » (le 4 juin).