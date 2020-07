Reprise de l’activité de 139 sociétés de transport de voyageurs

En effet, depuis le 26 juin 2020 et jusqu’au 12 juillet, un total de 139 sociétés de transport de voyageurs ont repris leurs activités, avec l’enregistrement de près de 567 départ, précise le ministère dans un communiqué.

En outre, 59 gares routières sur 68 ont rouvert leurs portes (soit 86%), a souligné la même source, précisant que 50% de ces gares ont enregistré un ou plusieurs départs.

Le ministère avait appelé l’ensemble des représentations des professionnels du transport routier à respecter les mesures adoptées dans le cadre des cahiers des charges pour la gestion des dangers de la propagation du nouveau Coronavirus dans le secteur, et à s’engager dans une démarche « responsable » et « citoyenne ».

Le ministère a élaboré un projet de plan de relance du secteur du transport routier de voyageurs, comprenant une série de mesures pour soutenir les entreprises du transport.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la reprise progressive des activités économiques et sociales du Royaume, ainsi que les activités du transport routier en commun de personnes (transport public de voyageurs, transport mixte, transport touristique et transport de personnels), en veillant à la sécurité des voyageurs, des professionnels et des employés et conscient des répercussions de la pandémie du COVID-19 sur la rentabilité des entreprises du transport.

(Avec MAP)