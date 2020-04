Pour sa communication interne, Crédit agricole tente l’expérience de la radio 

Ainsi, explique CAM dans un communiqué diffusé ce lundi, « fortement mobilisé en cette période particulièrement difficile et délicate, le Groupe Crédit Agricole du Maroc, au-delà de la mise en place de plusieurs mesures et précautions sanitaires visant à protéger ses collaborateurs et ses salariés, a également mis en place un canal de communication interactif et inédit au sein du Groupe : CAM Radio ».

Par cette initiative la banque entend mettre en place un moyen de communication permanente avec l’ensemble de ses collaborateurs. « CAM Radio, opérationnelle depuis une dizaine de jours, permet de rassembler, garder en contact, mobiliser et fédérer les équipes en cette période unique, et particulièrement difficile », indique la banque.

« Conceptualisée et portée par le Capital humain sous la houlette de Meriem Idrissi Kaitouni, Secrétaire générale du Groupe et membre du Directoire, CAM Radio est accessible à l’ensemble des collaborateurs du Groupe sur le site intranet et à travers d’une application mobile dédiée », explique le communiqué.

En donnant la parole aux collaborateurs de la Banque et à leur famille, CAM Radio « leur offre une interactivité continue sur les sujets d’actualité tels que les mesures de préventions liées au Covid-19, la mise en place d’une nouvelle organisation du travail, l’accompagnement des clients en difficulté de trésorerie, le dispositif de soutien aux agriculteurs, les problématiques spécifiques liées à la situation…. », poursuit la même source.

Ainsi, avec un programme varié abordant autant les sujets professionnels que personnels, CAM Radio donne la parole aux collaborateurs du Groupe mais également à leur petite famille pour aborder petits et grands sujets du quotidien à la banque et à la maison. CAM Radio diffuse, en effet, en continu des interviews et des contenus riches et diversifiés pour répondre, aussi bien sur le plan professionnel qu’humain, aux besoins des équipes, de leur famille et des clients de la Banque.

A ce titre, Meriem Idrissi Kaitouni déclare : « La mise en place de CAM Radio assure la dynamisation des synergies et maintient le lien entre les collaborateurs de la banque en dépit de la distanciation physique. Elle contribue à soutenir le moral des équipes et leur motivation. Le Groupe Crédit Agricole du Maroc est une grande famille et en cette période de grande crise sanitaire et économique, nous avons le devoir de rester unis et forts pour continuer à accomplir notre devoir citoyen ».