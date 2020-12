Oujda : Allègement des mesures préventives contre la Covid-19

Les autorités préfectorales d’Oujda-Angad ont annoncé, lundi, l’allègement et la révision de certaines mesures restrictives visant à enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Un communiqué de la préfecture explique l’adoption de cette décision, applicable à partir de mercredi prochain (16 décembre), par la baisse progressive du nombre de cas de contamination au Covid-19 et par la mise en œuvre des recommandations émanant de la réunion de la cellule de suivie, tenue lundi.

Il a été ainsi décidé la fermeture des cafés, restaurants et tous les locaux à usage commercial, professionnel et de service, y compris dans les hôtels, entre 22h et 06h, alors que le début du couvre-feu nocturne a été repoussé de deux heures. Il sera désormais de 23 heures à 05 heures du matin (21H-05H auparavant).

Il s’agit aussi du maintien de l’interdiction de la diffusion de matchs de football dans les cafés et restaurants, et l’annulation des mesures relatives à la fermeture des souks hebdomadaires et à l’horaire de travail des marchés de proximité.

Le communiqué annonce par ailleurs le maintien de l’imposition des autorisations exceptionnelles de déplacement de et vers le territoire de la préfecture d’Oujda-Angad, en plus de la fixation de la capacité d’accueil dans les hammams, les salons de coiffure et les salles de sport couvertes à 50 pc, et la capacité des transports publics à 75 pc.

Les nouvelles mesures concernent également la réouverture des jardins publics, l’adoption du confinement sanitaire total pour les membres des familles vivant avec une personne testée positive au coronavirus, et l’interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes, y compris les rassemblements familiaux (mariages, funérailles, ..).

Dans le communiqué, les autorités préfectorales invitent les citoyens et les citoyennes à respecter les mesures précitées et celles en vigueur au niveau national, notamment le port du masque, la distanciation physique et les consignes de sécurité pour endiguer la propagation de la pandémie.

Elles incitent aussi les différents établissements à privilégier, dans la mesure du possible, le télétravail, notant que l’annulation, l’allègement ou le durcissement de ces mesures préventives, demeure tributaire de l’amélioration de la situation épidémiologique du coronavirus au niveau du territoire de la préfecture d’Oujda-Angad.

(Avec MAP)