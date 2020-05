Opportunités du Covid-19 : Facop, un industriel de la peinture, se met à fabriquer des visières

Suite à l’apparition d’importants foyers de contamination, susceptibles de freiner les efforts du gouvernement, l’entreprise a choisi de convertir son appareil de production sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, ainsi que son circuit de distribution.

Objectif : fabriquer des visières sous et aider les Marocains à se protéger efficacement pour réduire les risques de propagation du Covid-19.

Il s’agit d’un changement d’activité temporaire, indique cet industriel dans un communiqué. Fabriquées à partir de matières premières locales et importées, les visières sont certifiées par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) et homologuées par les ministères de la Santé et de l’Industrie. Leur fabrication s’effectue dans un local éloigné des locaux de fabrication de la peinture, sans aucun risque de contamination avec des produits chimiques.

Les visières sont accessibles sur l’ensemble du territoire notamment à travers un réseau de revendeurs dans les grandes surfaces, les magasins de bricolage, les pharmacies et prochainement les drogueries.

L’entreprise familiale vise aussi les sociétés par la fabrication de visières personnalisées par l’intégration de son logo.

Elle a également remis gracieusement des quantités importantes à plusieurs collectivités, provinces et communes, à travers le territoire, ainsi qu’à des associations et des artisans.

Depuis le début de la pandémie, l’entreprise se conforme aux règles strictes de sécurité et d’hygiène. Elle a adapté l’ensemble de ses process et mis en place des mesures rapides pour garantir la protection de ses collaborateurs. Les employés ont été formés aux consignes de santé et sont équipés de combinaisons, masques, gants et gels hydroalcooliques.