Lutte contre le covid-19: Les Thés Sultan contribuent de 10 MDH

Les Thés Sultan ont annoncé la mobilisation d’une enveloppe de 10 millions de dirhams (MDH) pour participer à l’effort national visant à lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) et à atténuer ses impacts.

Cette enveloppe est répartie sur un versement de 5 MDH au Fond spécial pour la gestion du covid-19, créé sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, et des dons en nature d’une valeur de 5 MDH, précisent les Thés Sultan dans un communiqué. « Les Thés Sultan ont accompagné des générations de Marocains depuis plus de 80 ans. Il était de notre devoir de participer à l’élan de solidarité nationale et de répondre présents au moment où plusieurs de nos concitoyens rencontrent des difficultés du fait de la crise actuelle », souligne la même source, ajoutant que conscients de leur responsabilité dans le contexte actuel, les Thés Sultan rassurent les consommateurs sur l’approvisionnement continu des points de vente en thé, un produit présent au quotidien dans l’alimentation des familles marocaines.

Dans le but d’atteindre cet objectif, l’ensemble de l’organisation est mobilisé tout en respectant les mesures sanitaires de prévention contre le covid-19 par rapport aux effectifs, aux produits destinés à la grande consommation ainsi qu’à toute la chaîne de distribution. Malgré le ralentissement économique induit par la crise du coronavirus, la préservation de l’emploi sera assurée ainsi que le respect des engagements envers les différents prestataires et intervenants de l’écosystème de l’entreprise.

(Avec MAP)