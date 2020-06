Les prix du pétrole brut restent au dessus des 40 dollars en Europe

Les prix du pétrole reculaient mardi devant les inquiétudes des investisseurs face à la crise du coronavirus et la perspective d’un retour sur le marché de la production libyenne.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août, dont c’est le dernier jour de cotation, valait 41,10 dollars à Londres, en baisse de 1,46% par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois perdait 1,54%, à 39,09 dollars.

La pandémie de Covid-19, qui vient de franchir deux seuils symboliques – plus d’un demi-million de morts et dix millions de cas – « est loin d’être finie » et « s’accélère » même, a averti lundi l’Organisation mondiale de la santé, appelant le monde à se mobiliser sans attendre un vaccin.

La Libye, en proie au chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, a vu sa production pétrolière chuter en début d’année à cause du blocage de ses plus importants champs et terminaux pétroliers par des groupes alliés au maréchal Khalifa Haftar.

La production libyenne était passée en quelques semaines de plus d’un million de barils par jour – moyenne de l’an dernier – à moins de 100.000, selon les données de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dont la Libye fait partie.

Si elle revenait sur le marché, une telle quantité pourrait déséquilibrer le fragile équilibre entre offre et demande que le cartel et ses alliés, dont la Russie, essayent de maintenir à grand renfort de coupes dans leur production, dont la Libye est par ailleurs exemptée.

