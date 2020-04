Les hôteliers mettent des centaines de chambres à la disposition des autorités sanitaires

Dans un communiqué, le ministère tient à remercier tous les propriétaires d’unités hôtelières qui, « en dépit des circonstances exceptionnelles et des difficultés actuelles, ont fait preuve d’une solidarité remarquable et d’un grand sens du patriotisme en ces temps de crise en mettant à disposition du Ministère de la Santé et des autorités locales, gracieusement, leurs établissements ».

Voici la liste des établissements concernés par cette initiative citoyenne.

Celle-ci sera actualisée régulièrement et publiée sur le site web du Département en charge du Tourisme, affirme la même source.