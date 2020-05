Les Centraliens et Supelec du Maroc contribuent aux réflexions sur le Modèle de Développement

Une série de réunions d’experts Centraliens et Supélec prévues par visioconférences et un livrable des recommandations est prévu pour fin mai 2020.

Dans le cadre de la réflexion engagée sur la révision du Modèle de développement, l’Association des Centraliens et Supelec du Maroc (ACSM) lance une série de réunions sous le thème : « Quel modèle pour l’entreprise de demain ? ».

Cette contribution s’inscrit dans le cadre des « événements labellisés » par la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement. Elle donnera lieu à une série de conférences et d’échanges entre les différents membres de l’ACSM. Un livrable sera remis à la Commission Spéciale à l’issue des Travaux de l’Association vers fin mai 2020.

A propos de cette contribution, Said Elbaghdadi, président de l’Association, indique : «Notre Association souhaite apporter une contribution citoyenne à la réflexion sur le modèle de développement révisé du Maroc. Nous sommes déjà très fiers de compter quatre membres de notre Association au sein de la Commission spéciale sur le modèle de développement. D’autres experts de notre Association ont été invités à débattre, à distance, sur un sujet crucial qu’est le modèle de l’entreprise de demain. Je tiens à souligner, par ailleurs, que la pandémie du Covid-19 et ses impacts sur l’économie en général et l’entreprise en particulier seront au cœur des débats».

Selon la même source, le thème sera traité par les Centraliens et Supelec à travers trois sous-thématiques qui seront débattues dans la cadre d’ateliers de travail :

– Le rôle, la responsabilité & la gouvernance à mettre en place ;

– Compétitivité et Nouveaux secteurs stratégiques ;

– Les compétences à développer pour accompagner le nouveau modèle d’entreprise.

Quant au choix du thème, il est motivé par le fait que l’entreprise petite, moyenne ou grande, publique ou privée, formelle ou même informelle, constitue le moteur du développement économique par excellence.