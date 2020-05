Le ministère de l’Éducation lance un sondage pour évaluer l’opération de l’enseignement à distance

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, département de l’Éducation nationale, a annoncé dimanche le lancement d’un sondage d’opinion pour les élèves, les parents et les enseignants en vue d’évaluer l’opération de l’enseignement à distance.

Les résultats de ce sondage devraient déterminer la manière avec laquelle les apprenants, leurs parents et leurs enseignants doivent gérer ce nouveau dispositif qui remplace provisoirement l’enseignement présentiel, indique un communiqué du ministère.

Il s’agit aussi de s’attarder sur les points forts et les points faibles de cette opération et ce, afin d’examiner les acquis réalisés à travers l’offre pédagogique dispensée et l’améliorer davantage pendant la période restante ainsi que de renforcer les différents mécanismes de l’enseignement à distance à l’avenir, ajoute-t-on.

Selon la même source, le questionnaire comporte une série d’axes contenant chacun des questions qui pourraient extrapoler l’expérience des personnes interrogées en matière d’enseignement à distance et s’enquérir de leur point de vue sur les services offerts via les plateformes éducatives numériques et virtuelles et leurs contenus, ainsi que les chaînes télévisées, tout en leur permettant de formuler des suggestions pour améliorer cette opération.

Les questionnaires sont accessibles sur le portail du ministère « www.men.gov.ma » et sur les plateformes « www.taalimtice.ma » et « https://telmidtice.men.gov.ma/Home », souligne le communiqué.

(Avec MAP)