Le Groupe PSA annonce la grille de rémunération de ses employés durant la suspension de la production de l’usine de Kenitra

Pour les collaborateurs dont l’activité est suspendue, le Groupe PSA garantira 50% de la rémunération nette mensuelle avec un minimum de 2000 Dhs net.

Par ailleurs, le Groupe PSA a décidé de maintenir le versement, en mars, des parts variables de rémunération au titre de 2019, ainsi que le versement, en avril, de la prime d’intéressement à tous les collaborateurs non éligibles à la part variable.

Dès le début de la crise du Covid-19, le Groupe PSA s’est mobilisé pour adopter en temps réel les mesures nécessaires à la protection de ses salariés et des partenaires, et contribuer à la solidarité nationale. Dans un communiqué diffusé, jeudi, le groupe rappelle avoir décidé la mise en place du télétravail depuis le 17 mars, la suspension de l’activité de l’usine le 19 mars, et déployé un protocole sanitaire renforcé pour ses sites industriels, tertiaires et d’ingénierie, en étroite collaboration avec les autorités marocaines.

Enfin, en tant qu’acteur citoyen, Groupe PSA a annoncé le 29 mars le don de 50 Peugeot 208 ainsi que 200 000 masques en contribution à la solidarité nationale.