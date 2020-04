Le commerce mondial devrait chuter du tiers en 2020 !

A cause de la pandémie du nouveau coronavirus, le commerce mondial devrait enregistrer une contraction comprise entre 13% et 32% en 2020. Une estimation de l’OMC qui table sur un recul supérieur même à celui causée par la crise financière de 2008.

La pandémie pourrait entraîner « la plus profonde récession économique de notre existence« , a déclaré le patron de l’organisation Roberto Azevedo.

La correction menace d’être particulièrement sévère pour l’Amérique du Nord et l’Asie, dont les exportations pourraient s’effondrer de plus de 40% et 36% respectivement, en retenant l’hypothèse la plus pessimiste des économistes de l’organisation. L’Europe et l’Amérique du Sud enregistreraient des baisses également supérieures à 30%. A l’image de l’Allemagne qui table ainsi sur une contraction de 9,8% de son PIB au deuxième trimestre, du jamais-vu dans l’histoire récente, selon les projections communes des principaux instituts économiques publiées ce mercredi.

« L’objectif immédiat est de maîtriser la pandémie et d’atténuer les dommages économiques causés aux individus, aux entreprises et aux pays. Et de commencer à planifier l’après-pandémie » poursuit-il.

(Source : AFP)