Imtiaz Technologies Covid-19 : 42 projets présélectionnés pour un investissement de 137 MDH

Dans le cadre de l’appel à projets lancé le 29 mars relatif au programme «Imtiaz Technologies Covid-19» qui appuie les TPME investissant dans la fabrication de produits et équipements permettant de faire face à la pandémie Covid-19, 42 premiers projets d’investissement ont été reçus et présélectionnés par Maroc PME, représentant un montant d’investissement global prévisionnel de 137 MDH.

D’après le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, ces projets seront évalués sur les plans technique et financier par un comité mixte composé de représentants de l’Etat, du secteur privé et d’experts métiers reconnus. Selon la même source, les projets présélectionnés sont localisés essentiellement dans les régions de Casablanca-Settat (18), Rabat-Salé-Kénitra (6), Fès-Meknès (5), Marrakech-Safi (4), Souss-Massa (3) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (2).

Le programme «Imtiaz Technologies» soutient financièrement les TPME bénéficiaires, à hauteur de 30% du montant global de l’investissement, plafonné à 10 MDH pour les PME et 1,5 MDH pour les TPE.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 10 avril 2020, rappelle le ministère, notant que les entreprises intéressées sont invitées à renseigner le formulaire téléchargeable sur l’adresse http://candidature.marocpme.ma/covid19/.

(Avec MAP)