Enseignement à distance : 600 000 utilisateurs par jour de la plateforme TelmidTICE

Selon un bilan d’étape établi par le ministère, le nombre total des ressources numérisées produites a atteint 3.000 depuis le début de l’opération d’enseignement à distance dans le cadre des mesures de prévention prises par le Maroc pour faire face à la propagation du nouveau Coronavirus (Covid19), sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, l’objectif étant de garantir la continuité pédagogique avec des résultats positifs à plusieurs niveaux. Le ministère a également indiqué avoir entamé, à la même date, la diffusion des leçons filmées dans un premier temps sur la chaine Athaqafia TV tout en accordant la priorité aux niveaux certifiants, dans le souci de garantir l’équité et l’égalité des chances, de réduire les disparités entre les familles disposant des moyens pour s’offrir les équipements nécessaires pour cette opération et celles qui n’en ont pas, en plus de prendre en considération la situation des élèves en milieu rural qui n’ont pas accès à internet.

La Chaîne Tamazight a de son côté commencé, à partir du 23 mars, la diffusion des cours, au même titre que la station de télévision de Laâyoune dès le 24 mars, ce qui a permis de couvrir tous les niveaux d’études, de la première année du primaire jusqu’à la deuxième année du baccalauréat.

Le nombre de leçons dispensées via les trois chaînes TV nationales a atteint 56 leçons par jour, soit un total de 730 leçons depuis le début de l’opération, précise le ministère dans son bilan, ajoutant que le nombre de cours filmés jusqu’à ce mercredi 1er avril a totalisé environ 2.600 aux niveaux central, régional et provincial.

Le ministère a d’autre part rappelé le lancement le 23 mars du service participatif intégré au système Massar intitulé « Teams », pour permettre aux enseignants de communiquer directement avec leurs étudiants et d’organiser des cours à distance à travers des classes virtuelles, offrant l’opportunité aux élèves de s’impliquer dans cette opération.

Dans le même contexte, le nombre de classes virtuelles créés jusqu’au 1er avril s’élève à 400.000 pour les établissements de l’enseignement public, avec un taux de couverture d’environ 52% sur l’ensemble des classes, et 30.000 classes pour les établissements de l’enseignement privé (taux de 15%). Le nombre d’utilisateurs de ce service au 1er avril s’est chiffré à 100.000 utilisateurs actifs.

S’agissant de la formation des enseignants cadres d’académies régionales d’éducation et de formation, et des cadres de l’administration de l’éducation à distance qui se fait via le portail « e-takwine », le nombre de bénéficiaires a totalisé 23.000 bénéficiaires jusqu’à mercredi .

Pour l’enseignement supérieur, les universités sont dotées de plateformes électroniques qui permettent aux professeurs de mettre à la disposition des étudiants les cours et les leçons avec un taux de couverture situé entre 80 et 100%.

En matière de formation professionnelle, un portail électronique d’étude à distance a été lancé le 19 mars à l’initiative conjointe du ministère et de l’office de formation professionnelle et de promotion de l’emploi (OFPPT), de même que de classes virtuelles « Teams » ont pu voir le jour ouvrant la voie à la communication directe entre formateurs et apprenants. Dans l’objectif de garantir la continuité pédagogique et éviter les retombées négatives de toute interruption des études, le ministère veille à poursuivre l’opération d’enseignement et de formation comme en témoigne le report des vacances de printemps qui étaient programmées pour tous les niveaux de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. A cet effet, il a intégré progressivement des cours de soutien et de rattrapage à distance diffusés sur les chaines de télévision concernées par l’opération.

