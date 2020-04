Des drones pour débusquer les contrevenants à l’état d’urgence sanitaire

Il s’agit de la première utilisation de drones par une commune dans les provinces du Sud du Royaume, en particulier dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, pour surveiller le respect par la population des restrictions imposées à la circulation des personnes et débusquer les contrevenants au confinement.

Les images envoyées directement par ces drones sont utilisées par les autorités compétentes pour localiser les personnes qui violent les dispositions du décret instaurant l’état d’urgence sanitaire et des autres mesures de précaution, en particulier l’interdiction des rassemblements et de la circulation des personnes sauf pour nécessité, et l’obligation du port des masques de protection.

Le président de la commune de Dcheira, s’est réjoui que cette commune de la province de Laâyoune soit la première dans les régions du Sahara marocain à faire appel à cette technologie pour imposer le respect des décisions des pouvoirs publics visant à prévenir tout risque de transmission du Covid-19.

(Avec MAP)