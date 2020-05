CVE:  Toutes les activités économiques pourraient redémarrer après l’Aid à l’exception de celles explicitement interdites par les autorités

En effet, tous les acteurs économiques doivent veiller au strict respect des mesures barrière et des conditions de sécurité déclinées dans les guides de la CGEM et des fédérations sectorielles. Le CVE souligne que toutes les activités économiques pourraient redémarrer à l’exception de celles explicitement interdites par les autorités administratives. Les départements ministériels chargés des différents secteurs veilleront en coordination avec les fédérations concernées à formaliser les règles à observer par les opérateurs et assurer une large communication à cet effet.