Covid-19 : Voici comment Dakhla gère la crise

A Dakhla un plan d’action a été déployé pour faire face à la crise sanitaire et enrayer la propagation du virus. Des mesures préventives et proactives visant la lutte contre cette pandémie, ont été mise en place afin d’assurer la protection de la population locale.

Une batterie de mesures sanitaires a été mise en place. Elle a concerné notamment, l’organisation de caravanes médicales au profit des populations du monde rural et des nomades, l’approvisionnement en eau potable au profit des éleveurs, ainsi que la mise en place d’un dispositif de fourniture de médicaments au monde rural. Dans le même contexte, les autorités de Dakhla ont procédé à l’aménagement d’un parking pour les camions au niveau de la ville, équipé de blocs sanitaires et de points de vente de produits alimentaires, et ont également assuré l’hébergement et la prise en charge des étrangers bloqués à Dakhla (Français, Sénégalais, Mauritaniens) dans les établissements hôteliers de la ville. Ces efforts ont permis de maintenir le taux de pandémie à zéro cas dans l’ensemble de la région.

Par ailleurs, La Wilaya de Dakhla a veillé au suivi des effets socio-économiques au profits des populations locales, et a mené, dans ce sens une vaste opération de distribution de denrées alimentaires de première nécessité en faveur de 32.000 bénéficiaires (personnes en situation précaire, marins pêcheurs au niveau des villages de pêche du monde rural, des subsahariens se trouvant dans la ville de Dakhla, des candidats à l’émigration clandestine interceptés au large de Dakhla…). Dans ce même élan solidaire, il a été procédé à la distribution de 25.000 paniers et plusieurs bienfaiteurs se sont joints à cette action de distribution de denrées alimentaires au profit des plus nécessiteux.

Dans le même esprit de mobilisation, une large campagne initiée par les autorités provinciales d’Oued Eddahab, a visé les personnes en situation de précarité notamment a travers la mise en place d’une convention pour la prise en charge de ces personnes, le soutien aux associations actives dans ce domaine et l’organisation d’opérations « ftour » au profit des plus nécessiteux.

A pied d’œuvre depuis le début de cette crise sanitaire, les autorités locales et provinciales ont ainsi mené plusieurs actions de sensibilisation et de communication invitant les citoyens au respect scrupuleux des mesures de précaution et de prévention requises en cette période de mobilisation nationale, à travers l’élaboration et l’impression d’affiches, tracts, banderoles et panneaux de communication relatifs aux actions concernant l’atténuation de Covid-19, ainsi que la mobilisation de voitures équipées de matériels de sonorisation pour la sensibilisation de la population.