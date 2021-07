Covid-19 : Décès d’une femme après avoir reçu une dose de vaccin, le ministère ouvre une enquête

Après la réception de doses du vaccin Johnson & Johnson, une opération de vaccination a ciblé, depuis dimanche dernier, quelque 5.000 personnes, notamment les employés du tourisme à Casablanca, Marrakech et Agadir, souligne le ministère, mardi dans un communiqué.

Cependant, les services du ministère ont été informés du décès d’une jeune femme (33 ans) au centre culturel Bab Ighli à Marrakech, après avoir reçu une dose du vaccin, lundi, et de l’évanouissement d’une de ses collègues, relève le communiqué.

Le ministère affirme avoir immédiatement entamé une enquête et dépêché une commission à Marrakech pour élucider les tenants et aboutissants de cet incident.

Le dispositif de pharmacovigilance dédié veille, depuis le lancement de l’opération de vaccination nationale, au suivi de tout effet secondaire ou incident coïncidant avec cette opération, assure le ministère, ajoutant qu’il publiera les résultats de l’enquête.

A noter qu’à date d’aujourd’hui, le nombre de primo-vaccinés est de 12.520.195, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève à 9.924.212, selon bulletin quotidien sur la situation de Covid-19 diffusé par le ministère.