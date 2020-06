Covid-19 : un million de Marocains ont déjà téléchargé l’application Wiqaytna

Ce nouveau dispositif aidera à notifier et prendre en charge plus rapidement les personnes exposées à des cas confirmés COVID-19 et limiter ainsi la circulation du virus. Un dispositif complémentaire mais qui s’avère très utile à la veille du début de l’assouplissement progressif des mesures de confinement. A noter que l’application s’inscrit dans une logique de respect strict des données à caractère personnel et d’anonymat des cas déclarés positifs et des personnes exposées.

Rappelons que « Wiqaytna » est disponible pour téléchargement sur www.wiqaytna.ma et sur Google Play et App store.