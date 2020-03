Covid-19/Report des échéances de crédits : Ce que prévoit la Banque Populaire pour les entreprises

Dans le cadre de son accompagnement des entreprises impactées par la pandémie du Coronavirus (COVID-19), la Banque Populaire a mis en place des mesures exceptionnelles afin de leur permettre de faire face à leurs problèmes de trésorerie, indique la Banque dans un communiqué.

Il s’agit d’un report jusqu’au 30 juin 2020 des échéances fixes et ce sans pénalités de retard et d’une ligne additionnelle de trésorerie, sous forme de crédit in fine à échéance au 31 décembre 2020, destinée à couvrir jusqu’à 3 mois de charges courantes (le versement des salaires, le règlement des fournisseurs, le paiement de loyer, etc), relève la même source. Et de poursuivre que ce prêt est couvert exclusivement par la garantie de la Caisse centrale de garantie « Damane Oxygène », précisant que les entreprises dans l’incapacité de rembourser ce crédit à la date d’échéance pourront bénéficier de son amortissement sur 5 ans.

Pour bénéficier de ces mesures, la Banque invite les entreprises clientes à contacter, par e-mail ou par téléphone, leur Centre d’Affaires ou leur agence Banque Populaire.

La Banque met également à la disposition de ses clients Entreprises des canaux et services digitaux pour leur permettre de poursuivre leurs activités, selon la même source. Ces services digitaux portent sur des solutions de banque à distance, permettant de gérer, de manière sécurisée, les opérations bancaires consultatives ou transactionnelles, des canaux et systèmes d’échanges de flux, permettant d’échanger les instructions avec la Banque, ainsi que des services de reporting, offrant une visibilité pour le pilotage des activités.

(Avec MAP)