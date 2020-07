Covid-19 : Plus de 70% des ménages marocains ne comptent pas voyager cet été

Le manque de moyens et le risque de contamination empêchent les ménages de voyager après le confnement.

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) révèle du contenu sur l’impact de la pandémie du Covid-19 sur les ménages marocains.

Selon une enquête réalisée du 15 au 24 juin dernier auprès d’un échantillon représentatif de 2 169 ménages, plus de 7 ménages sur 10 (71.5%) ne compte pas voyager pendant les prochaines vacances d’été.

Pour ces ménages, la première raison est le manque de moyens avec 39,4% des cas. Le fait que les membres du ménage ne sont pas habitués à voyager pendant les vacances vient en deuxième position avec 26,1%, 36,1% parmi les ruraux et 38,3% parmi les 20% les plus défavorisés. La crainte d’être contaminé

par la COVID-19 constitue la troisième raison avec 15,3%, 21,1% parmi les ménages aisés et 31,2% parmi ceux dont le chef a un niveau d’enseignement supérieur.