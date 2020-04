Covid-19 : les banques ont traité 400.000 demandes de report de crédit en deux semaines

Selon le GPBM, plusieurs demandes de lignes de crédit additionnelles de fonctionnement présentées aux banques ont été satisfaites avec un taux de rejet également faible.

Cette cadence ne fait que se confirmer de jour en jour, assure la même source.

Dans ce même élan, les banques se sont, par ailleurs, activement mobilisées pour réussir les opérations de distribution des aides directes exceptionnelles du fonds de gestion de la pandémie du Covid-19 pour le secteur informel et aux salariés affiliés à la CNSS en arrêt temporaire de travail. Pour ce fait, les banques ont mis à la disposition des concernés leurs guichets automatiques (GAB), les établissements de paiement filiales de banques et les agences bancaires elles-mêmes pour fluidifier cette distribution. Au total, plus de 200.000 bénéficiaires par jour ont été servis et continueront à l’être conformément aux modalités et au calendrier fixés par les autorités compétentes.