Covid-19: le point sur la situation en Afrique

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 1.988 cas de contamination au Covid-19, dont 218 personnes guéries et 127 décès, alors que 8.404 cas ont été exclus suite à des tests négatifs.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 2.415, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Le pays compte 27 décès et 410 guérisons.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Egypte avec 2.350 cas, 178 morts et 589 guérisons, l’Algérie avec 2.070 cas, 326 décès et 691 guérisons et le Cameroun où le nombre des cas confirmés a grimpé à 848 cas, dont 14 morts et 130 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 747 cas d’infection au Covid-19, dont 34 morts et 43 guérisons.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus comme la Côte d’Ivoire (638 cas et 6 morts), le Ghana (636 cas et 8 morts), le Niger (570 cas), le Burkina Faso (528 cas), le Nigeria (373 cas), la Guinée et Djibouti (363 cas), le Sénégal (299 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (241 cas).

Par ailleurs, 216 cas ont été recensés à Kenya, 134 cas à Rwanda et 144 autres au Mali alors que l’Ethiopie compte près de 85 cas de contamination dont 3 décès et 15 cas guéris.

La Somalie a enregistré 60 cas, dont 2 décès et 2 guérisons et le Gabon a recensé 80 cas dont 1 décès et 4 guérisons.

