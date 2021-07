Covid-19 : le ministère de la Santé réitère son appel au respect des mesures restrictives

Face à la recrudescence des cas de la Covid-19, le ministère de la Santé a réitéré, mercredi à Rabat, son appel aux citoyens pour le respect des mesures restrictives en vue d’éviter des « mesures drastiques ».

« Les citoyens et citoyennes doivent se conformer aux mesures de restriction. Dans le cas contraire, nous serions amenés à prendre des mesures drastiques et de contrôle », a prévenu le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, dans une déclaration à la presse suite à l’évolution de la situation épidémiologique marquée par une augmentation du nombre des cas de la Covid-19.

Mercredi, le ministère a recensé 1.279 nouveaux cas d’infection contre 1.177 enregistrés mardi. Une hausse du nombre des cas graves a été également enregistrée.

La situation est aujourd’hui « très préoccupante » car les chiffres publiés sont le triple de de ceux enregistrés durant les dernières semaines, a-t-il souligné, notant que les autorités compétentes feront leur travail de manière très ferme.

La seule solution est que tout un chacun observe strictement les mesures de précaution en vigueur, à savoir l’hygiène, la distanciation physique et le port correct du masque, a relevé M. Ait Taleb. « Nous ne pouvons pas rester sans rien faire face à ce relâchement dans le respect desdites mesures. Nous avons voulu alléger les restrictions car il s’agit d’une période marquée par les vacances d’été, le retour des Marocains de l’étranger et l’approche de l’Aid Al-Adha », a-t-il poursuivi. Les personnes vaccinées doivent elles aussi savoir qu’à défaut d’atteindre l’immunité collective, on n’est pas encore à l’abri d’une éventuelle contamination: on peut être porteur du virus et contaminer ceux qui ne le sont pas, a-t-il averti.

Dans ce sens, le ministre a lancé de nouveau un appel à la population pour le respect des gestes barrière et des mesures préventives décrétées par les autorités pour lutter contre la propagation de la Covid-19.