Covid-19 : Le Maroc a le potentiel pour surmonter la crise selon Moody’s

Après la déclaration de l’agence Fitch Rating relative à la capacité du pays à surmonter la crise du Covid-19, l’agence Moody’s est également optimiste et reconduit, mardi, la notation Ba1 assortie d’une perspective stable. La note «Ba1 stable» attribué au profil de crédit du Maroc témoigne la «résilience démontrée» par notre pays aux chocs intérieurs et extérieurs, son accès à des marchés de capitaux intérieurs relativement profonds et une transition économique vers des secteurs d’exportation à plus forte valeur ajoutée, a affirmé l’agence de notation financière Moody’s dans son communiqué. D’après la vice-présidente et analyste principale chez Moody’s, Elisa Parisi-Capone, le pays a accès à des marchés de capitaux nationaux relativement profonds, ce qui le protège de la volatilité des marchés financiers internationaux. L’experte explique également qu’un rapport réalisé par Moody’s Investors Service relève qu’une amélioration de la notation du Maroc «pourrait être provoquée par une action politique qui place fermement le ratio de la dette publique – y compris les garanties de dette extérieure pour les entreprises publiques – sur une trajectoire descendante».

Ceci dit, l’agence américaine estime que le faible PIB par habitant, la croissance tendancielle modérée exposée à la volatilité agricole et la dette relativement élevée sont les principales contraintes pesant sur le profil de crédit du pays. Le faible marché du travail et l’inadéquation des compétences limitent également la compétitivité du Maroc ainsi que le potentiel de croissance du secteur non primaire. Par ailleurs, l’agence de notation estime, que la pandémie de coronavirus aura un impact négatif sur le Royaume en raison de la baisse du tourisme et des exportations vers l’Europe, une situation qui sera partiellement compensée par la baisse des prix des importations d’énergie.