Covid-19 : Le détail de l’appel à projets RD national

Ils viennent de lancer un appel à projets dans les domaines en relation avec cette pandémie actuelle.

Ce programme est doté d’une enveloppe budgétaire de dix millions de DH. ‘’Il vise à constituer un écosystème de recherche multidisciplinaire, capable d’initier et de développer, sur la base de ses résultats d’études et de recherche, des solutions à même de contribuer à la gestion des crises pandémiques’’, est-il, indiqué dans une note de présentation sur le sujet.

Dans le cadre de la pandémie actuelle, il est question d’apporter des réponses à plusieurs préoccupations de l’heure. Comment analyser et comprendre la pénétration et la propagation de l’épidémie du Coronavirus au Maroc. Quelles recommandations scientifiques pour gérer la période de transition et permettre un retour au plutôt à la situation normale dans notre pays ? Quelles leçons tirer de cette pandémie et quelles mesures préventives à mettre en place pour l’avenir? Sont autant de questions sur lesquelles dans le cadre de cette opération la communauté scientifique est interpellée. Et pas seulement sous l’angle scientifique et médical. Il s’agit d’apporter des solutions et définir les moyens et mesures à mettre en place sur le plan technologique, économique et politique sans oublier le côté sociologique et psychologique de la situation. En un mot, apporter des réponses concrètes et efficientes pour faire face et sortir d’une crise pareille.

Dans le contexte d’urgence engendré par la pandémie, les universités du Royaume ont été organisées en quatre pôles régionaux dans l’objectif de mobiliser et d’optimiser les ressources humaines des établissements. Chaque pôle mettra ainsi en place un comité de pilotage et proposera les thématiques de recherche pour lesquelles il dispose de ressources humaines en mesure de produire rapidement les résultats escomptés, est-il précisé. Tout projet devra être soumis au plus tard le 30 avril 2020 à l’adresse e-mail suivante: [email protected] Eu égard aux impératifs du moment, il est aussi souligné que les résultats de l’appel à projets devraient être connus avant le 15 mai. Les projets retenus devraient alors être réalisés dans des délais entre six mois à une année.