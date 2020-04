Covid-19 : le confinement prolongé jusqu’au 20 mai

Le confinement des Marocains en raison de l’épidémie de Covid-19, entré en vigueur le 20 mars et qui devait duré jusqu’au 20 avril, est ainsi prolongé de 30 jours supplémentaires.

Dans ses déclarations, en commission à la deuxième Chambre, le ministre de la santé avait déjà évoqué l’éventualité du prolongement de l’état d’urgence sanitaire. Quelques jours plus tar, lors du dernier conseil de gouvernement tenu vendredi, le chef de l’Exécutif avait déjà appelé l’ensemble des Marocains à conjuguer les efforts, en prenant davantage de précautions et en faisant preuve de patience pour éviter l’aggravation de la situation liée à la pandémie de coronavirus et surmonter ces circonstances difficiles avec un minimum de dommages. Saad-Eddine El Othmani avait, par ailleurs, souligné que malgré les progrès importants accomplis par le Royaume face à la propagation de cette épidémie, le chemin est encore long. Il avait rappelé que le nombre de personnes contaminées est en augmentation jour après jour et plusieurs citoyens sont placés dans les unités des soins intensifs.