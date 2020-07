Covid-19 : FNACAM et FMSAR octroient un don forfaitaire de 12 000 dhs à 700 intermédiaires d’assurance

Dans le cadre de la coordination et du dialogue continus entre la FMSAR et la FNACAM, une action de soutien et d’aide aux intermédiaires les plus fragilisés a été décidée, en concertation avec l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance (ACAPS), pour leur permettre de passer cette période difficile marquée par la crise sanitaire.