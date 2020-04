Covid-19 : Colorado et Mfadel contribuent au Fonds spécial

Dans le cadre de ses actions citoyennes, la Holding Colbert Finance, actionnaire majoritaire de la société de peinture Colorado, cotée à la bourse de Casablanca, apporte une contribution d’un montant de 3 millions de dirhams au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19. Dans le même élan, le Groupe Mfadel, promoteur immobilier entre autres activités basé à Mohammedia, a annoncé un plan de solidarité est composé d’actions à destination des collaborateurs du Groupe, mais aussi des autorités publiques, du personnel soignant ainsi que des personnes les plus démunies. Selon un communiqué qu’il vient de diffuser le groupe contribue ainsi à hauteur de 1 MDH, au fonds spécial de gestion de la pandémie. Il a également a mis à la disposition des autorités publiques et du personnel médical, son hôtel Ibis Mohammedia (96 chambres). Cette action a d’ailleurs été déployée depuis le 24 mars dernier. De même, le groupe a décidé de préserver, de manière intégrale, les emplois et les salaires de l’ensemble de son personnel et pour toutes ses filiales, tous pôles confondus (Immobilier, Hôtellerie, Asset Management, Construction et Education), et ce tout au long de cette période. Il veillera, en outre, souligne-t-il dans le communiqué, à assurer la continuité du paiement de ses fournisseurs même durant la période d’inactivité. Enfin, le groupe, à travers sa fondation, a procédé, depuis le 20 mars dernier, à la distribution de 2 000 paniers alimentaires et sanitaires aux familles les plus démunies. Cette action se poursuivra tout au long de la durée du confinement.