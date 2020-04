Covid-19 : 5 pays africains sont toujours épargnés

La pandémie qui s’abat sur la planète a frappé presque tous les pays, à l’exception d’une poignée de petites îles isolées, du Yémen et de la Corée du Nord.

En Afrique, ils sont cinq Etats africains à n’avoir encore déclaré aucun cas de contamination au coronavirus : le Lesotho, le Malawi, Les Comores, Sao Tomé-et-Principe et le Soudan du Sud. Le Burundi est sorti de la liste, mardi soir 31 mars, après l’annonce par son ministre de la santé de deux premiers cas de Covid-19 dans le pays qui se disait jusqu’alors « protégé par la grâce de Dieu ».

Par ailleurs, une étude récente de l’institut de recherche britannique Overseas Development Institute (ODI) annonce que les pays les plus vulnérables aux conséquences de l’épidémie sont les plus pauvres. L’organisme a calculé que la perte pour l’Afrique devait déjà se monter, à la mi-février, à plus de 5 milliards de dollars. Un chiffre désormais largement dépassé mais dur à quantifier, tant les dommages s’accentuent à vue d’œil, de jour en jour.