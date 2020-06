Chronologie de la reprise de l’activité économique au Maroc

*20 mai 2020 :

– Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani affirme que les unités industrielles, opérant dans des secteurs ne faisant pas l’objet officiellement de suspension, peuvent reprendre leurs activités après l’Aid Al-Fitr à condition de se conformer aux normes sanitaires et aux mesures de protection des travailleurs et des clients.

*22 mai 2020 :

-Le président et vice-président général de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj et Mehdi Tazi, respectivement, présentent lors de la 8ème réunion du Comité de Veille Économique (CVE), la proposition de la Confédération relative au Plan de relance de l’économie nationale.

-Les unités spécialisées dans le textile et l’habillement dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima reprendront leurs activités de production, après l’Aïd Al-Fitr et ce, en réduisant le nombre d’employés d’un tiers et en adoptant un ensemble de mesures préventives afin de lutter contre la contamination au nouveau coronavirus (Covid-19).

*26 mai 2020 :

-Les professionnels du secteur du bâtiment, de l’immobilier et de l’aménagement affirment leur engagement dans le cadre de la mobilisation nationale visant un redémarrage progressif et sécurisé des chantiers.

*27 mai 2020 :

– Le président de la CGEM, Chakib Alj affirme que les entreprises sont sensibilisées et engagées pour adopter toutes les précautions sanitaires nécessaires à la préservation de la santé de leurs salariés et clients.

*28 mai 2020 :

– Les propriétaires de cafés et restaurants reprennent leurs activités à partir du 29 mai, mais uniquement pour les services « à emporter » et les livraisons à domicile.

*1er juin 2020 :

– L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) annonce la reprise de la lecture des compteurs de consommation d’électricité et d’eau potable, tout en veillant au respect des mesures sanitaires et de sécurité en vigueur.

*04 juin 2020 :

– Le Directeur général du site Renault Nissan Tanger, Jean-François Gal, indique que l’usine Renault Nissan de Tanger est en mode de fonctionnement « quasi-normal » grâce à la mise en place d’un plan sanitaire permettant de redémarrer l’activité tout en assurant la protection du personnel.

*07 juin 2020 :

– La campagne de dépistage massif des salariés du secteur privé au Maroc vise à garantir une reprise des activités économiques « dans les meilleures conditions sanitaires », a indiqué, dimanche.

*09 juin 2020 :

– L’Aéroport Mohammed V de Casablanca est à pied d’oeuvre pour accueillir les passagers, dans le strict respect des mesures de distanciation sociale.

*10 juin 2020 :

– l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) présente le plan d’action pour la reprise des activités des différents services, particulièrement les centres d’immatriculation des véhicules, les centres de contrôle technique et les établissements d’enseignement de la conduite.

(Avec MAP)