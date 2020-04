Casa-Settat : le Conseil de la région annonce des mesures de soutien de l’économie

La Région vient de conclure des contrats à hauteur de 1MMDH et accélère les paiements des entrepreneurs et des fournisseurs. Elle avait déjà débloqué la somme de 35 MDH pour l’acquisition de nouveaux équipements au profit des hôpitaux et contribué avec 15 MDH pour l’hôpital de campagne aménagé à l’OFEC.