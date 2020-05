BDO Maroc organise un webinaire intitulé «Covid-19: le cash management pour plus d’oxygène à l’entreprise»

Ce Webinaire organisé par le cabinet d’audit, de conseil et d’expertise comptable, BDO Maroc, aura lieu Jeudi 21 Mai à 15h.

Cette rencontre en ligne sera animée par Mehdi Essakalli Houssaini, Partner et International Liaison Partner BDO Morocco, Amina Oudghiri, directrice générale de Frelug, Hatim Ben Ahmed, capital investisseur, Leila El Andaloussi, présidente Wimen et expert-comptable, ainsi que Taoufik Lahrach, secrétaire général de la Caisse centrale de garantie.

Voici le lien pour accéder à la conférence : https://bit.ly/bdowebinar

Pour rappel, BDO Maroc a démarré sa série de webinaires, le 7 mai dernier, à raison de deux rendez-vous par semaine, avec des thèmes comme « Covid-19 : vue 360 d’un contexte exceptionnel », « faire son état des lieux; évaluer les impacts et maitriser ses risques » ou encore « le capital humain en temps de crise », « l’intelligence collective au service du développement de nos entreprises ».

Elle se poursuit ce 26 Mai avec « les sociétés familiales face a la pandémie, pérennisation et transmission le jour d’après » (le 26 mai), la « digitalisation brutale et sécurité des données; l’arsenal à mettre en place » (le 28 mai), « maintenir le capital client en période d’incertitude » (le 2 juin) et pour finir ce cycle, « Covid 19 : vue 360 d’un contexte exceptionnel : le survival kit » (le 4 juin).