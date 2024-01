Voiture hybride et électrique : découvrez le leasing électrique

La possibilité de changer régulièrement de véhicule

En optant pour une voiture Renault, Citroën, Peugeot, BMW ou Audi, vous profitez de nombreux avantages sur le plan du confort, mais aussi de la tarification. Grâce au leasing, le remplacement du véhicule peut se faire sur une courte période comprise généralement entre 24 et 36 mois. Une solution particulièrement intéressante à partir du moment où vous êtes adepte des derniers modèles. Résultat, vous retrouvez non seulement les dernières technologies, mais aussi les derniers éléments de confort.

Avec le leasing électrique ou hybride, vous vous orientez naturellement vers le modèle en adéquation avec votre besoin. Il suffit de choisir parmi les nombreuses possibilités concernant les constructeurs automobiles. Par exemple, en privilégiant une petite citadine, un SUV ou une berline. Vous modulez le montant de la location selon les fonctionnalités de la voiture, les options et la couleur. N’hésitez pas à réaliser plusieurs devis afin de vous orienter naturellement vers l’offre la plus intéressante sur le plan tarifaire et au niveau des équipements.

En cas de budget limité, il reste toujours une solution en vous orientant vers le marché de location. Le choix ne manque pas, bien au contraire, vous découvrirez des véhicules très bien entretenus avec peu de kilomètres et récemment mis sur le marché. À vous d’en prendre soin pour les conserver encore pendant de nombreuses années.

Un contrat clé en main

Avec le leasing automobile, vous n’avez aucune mauvaise surprise, car les mensualités sont de toute manière définies en amont sur le contrat initial. Une situation appréciable pour faciliter votre budget, mais vigilance tout de même sur le nombre de kilomètres. Les loueurs proposent une certaine modularité, mais il est important de respecter le kilométrage en fonction du besoin. Sans surprise, plus la fréquence d’utilisation sera importante, plus le coût des mensualités sera conséquent.

Il faut également savoir que le financement d’une voiture électrique ou hybride nécessite un apport plus important pour la première mensualité. Rassurez-vous, vous allez amortir votre investissement dans le temps avec un carburant plus accessible sur le plan tarifaire. Au niveau de la maintenance, n’ayez aucune crainte, car toutes les conditions sont également définies dans votre contrat de leasing. Pas de préoccupations à avoir concernant l’entretien et si jamais vous subissez la moindre panne, le loueur vous proposera un véhicule de remplacement. En effet, le bailleur est dans l’obligation d’assurer toutes les prestations de dépannage, car ce sont des conditions définies sur le contrat.

Quelles sont les spécificités de la LOA et de la LLD ?

Deux options s’offrent à vous, la location longue durée et la location avec option d’achat. Les termes du contrat sont relativement proches, sauf que dans le cadre d’une LOA, vous avez la possibilité de faire l’acquisition du véhicule, ce qui n’est pas le cas avec une location longue durée. Dans ce deuxième cas de figure, vous restituez impérativement le véhicule au loueur. Si vous n’envisagez pas d’acquérir le véhicule lorsque le contrat se termine, la LLD reste un choix de prédilection. Le contrat incorpore les frais de maintenance et d’entretien, ce qui n’est pas systématiquement le cas avec la LOA.

Néanmoins, la flexibilité reste bien plus présente et la période de location reste un excellent test pour savoir si vous allez faire l’acquisition du véhicule. Peu importe la situation dans laquelle vous allez vous trouver, vous devez choisir un leasing électrique ou hybride selon le nombre de kilomètres que vous parcourez chaque année. Dans le cas contraire, ne soyez pas étonné de découvrir des frais supplémentaires, car vous n’avez pas respecté le kilométrage initial.

La comparaison avant tout

Plutôt que de prendre une décision hâtivement, prenez le temps de la réflexion et n’hésitez pas à comparer les différents contrats existants. Commencez par définir votre besoin et ensuite orientez-vous naturellement vers les véhicules qui vous correspondent le mieux. Avant de signer le moindre contrat, vous effectuez une comparaison minutieuse des véhicules en incorporant les options et le prix du leasing.