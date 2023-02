VOGUE OPTIC, Pour VOIR la différence…

On doit cette grande réalisation à Mme GHITA AMRANI, femme d’affaires, Opticienne Optométriste et coach PNL. Un chantier énorme en termes de genèse, de travail, d’étude de marché, de formation en capital humain et d’investissement financier. La finalité ? Une adresse où il ne s’agit pas de commercialiser des lunettes (Optique et Solaire) au sens étroit du terme, mais où l’on offre du conseil personnalisé, de l’écoute, de l’accompagnement et… de la confiance !

Mme GHITA AMRANI est formelle sur ce point : «la santé visuelle est très précieuse, trop précieuse même pour être traitée à la légère. Tous les sens sont essentiels chez l’être humain, mais la vue a incontestablement une importance capitale. C’est cette réalité qui a impulsé mon projet depuis le départ et qui sous-tend mon travail au quotidien».

L’univers VOGUE OPTIC est aménagé dans un grand espace au design élégant et très épuré, l’atmosphère inspire beaucoup de sérénité. Les deux activités (optique et solaire) sont mises en évidence à travers des univers dédiés avec un accueil personnalisé, assuré par une équipe hautement qualifiée.

L’activité Optique est naturellement le segment le plus important en termes d’opérations et de chiffre d’affaires car elle est constante sur toute l’année. Il n’y a pas de saisonnalité dans la santé visuelle ! L’activité Solaire, en revanche, s’exprime au printemps et plus particulièrement en été. C’est une tendance sectorielle.

La qualité a évidemment un prix. Mais VOGUE OPTIC n’en fait pas un facteur de différenciation lorsqu’il s’agit de proposer un article au client, quels que soient ses besoins et ses moyens. «Nous avons des produits très accessibles mais aussi des produits de très haut de gamme. Le dénominateur commun est le seuil de qualité minimale en-dessous de laquelle on ne peut absolument pas se permettre de manquer à notre engagement envers le client», insiste Mme GHITA AMRANY.

En résumé, des lunettes de vue ou d’agrément de grande qualité, pour toutes les bourses sur le segment solaire et optique, VOGUE OPTIC propose des griffes prestigieuses telles que Cartier, Dior, Gucci, Prada, Valentino, Bulgari, Yves Saint-Laurent ainsi que des marques de créateurs japonais et italiens. Les fournisseurs de verre, dans le catalogue Optique, sont tous des prestataires internationalement connus, ce qui crédite les prestations de VOGUE OPTIC d’un très haut niveau de professionnalisme.