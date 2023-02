Un nouveau temple de la gastronomie à Tanger

Quoi de plus naturel que de s’ouvrir face à la mer quand on décide de s’installer à Tanger, cité qui revendique à la fois l’esprit de la Méditerranée et la vacuité de l’Atlantique !

C’est en effet au cœur de la capitale du Détroit, non loin de la célèbre Marina Bay, que la toute nouvelle adresse gastronomique «Le Pti Versailles» a ouvert ses portes, le samedi 14 janvier dernier. Un temple dédié aux saveurs françaises et méditerranéennes qui entend bien réviser les références et marquer les esprits en matière de sorties gourmandes, non seulement dans la métropole mais dans toute la région du Nord.

Comme le suggère son nom, «Le Pti Versailles» est une véritable ode au raffinement et au luxe. Car au ravissement des papilles, s’ajoute aussi celui des yeux. Et l’établissement en met plein les yeux, sur ce plan, avec une décoration classique irrésistible et un design intemporel, le tout générant une atmosphère de musée d’où l’on n’a pas envie de sortir…

«Le Pti Versailles» est né de l’esprit d’un spécialiste de la restauration de luxe. Une expertise qui permet de transformer un repas en un beau voyage dans le temps; une expérience gustative hors normes qui célèbre l’art de la table dans toute sa splendeur française. Et dans toute sa richesse méditerranéenne aussi !

Recettes incontournables, certes, mais aussi spécialités revisitées et classiques remis au goût du jour sont la vocation de cette nouvelle adresse qui fait le pari de l’étonnement et du ravissement. En famille, entre amis ou pour affaires, les moments partagés dans «Le Pti Versailles» restent dans les mémoires !