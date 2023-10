The CLUB by ESTHECARE, le premier centre de bien-être global, ouvre ses portes à Rabat

Pionnière dans l’art du soin et du conseil, Esthécare pousse encore plus loin les limites de l’innovation au service du bien-être. La marque – référence annonce l’ouverture du très attendu : The Club By Esthécare, un nouvel établissement haut de gamme, à la croisée de deux univers distincts mais complémentaires : La Beauté et le Sport. De la fusion entre ces deux domaines, émerge un Centre nouvelle génération dédié au bien-être global, situé au cœur du prestigieux Golf Dar Es Salam de Rabat. Aménagé sur une superficie globale de 1200m² dans cet écrin hors du temps, The Club By Esthécare propose deux expériences en une : THE CLUB et ESTHECARE.

THE CLUB : Un complexe sportif nouvelle génération, déployant des équipements de pointe et des solutions innovantes répondant aux besoins de performance des clients, quel que soit leur niveau d’exigence, pour des possibilités d’entraînement infinies.

Section sportive : Un espace dédié aux activités Fitness -Pilates, Yoga, renforcement musculaire- doté d’équipements et de machines high-tech. Particularité de cette section : Une expérience entièrement personnalisée avec ainsi un suivi précis des exercices de chaque adhérent La synchronisation sur machine via smartphone transforme chaque séance en une expérience de fitness moderne et connectée, sur place et même à distance. L’accès à l’application digitale Technogym permet de suivre son entraînement et son évolution à distance avec un coach virtuel.

: Un espace permettant un entraînement à la fois dynamique, challengeant et convivial ! Les sessions de vélo indoor se déroulent en groupes restreints et sont encadrées par des coachs certifiés. Elles proposent aux adhérents différents niveaux de difficulté, dans une ambiance entrainante portée par une musique ultra dynamique et surtout, par une belle énergie de groupe ! Section SKYLIX : Ce circuit de training intensif en groupe restreint est mis en place à l’attention des débutants qui ont un objectif de remise en forme ainsi qu’aux confirmés et professionnels de haut niveau. Les sessions d’entrainement ne comptent pas plus de 8 personnes et se déroulent sous les regards experts de coachs sportifs. Une activité physique complète et ludique pour agir sur l’endurance musculaire et cardio-vasculaire, la souplesse et l’équilibre.

ESTHECARE : née d’une tradition d’Excellence, la nouvelle adresse de Dar Es Salam s’inscrit résolument dans la lignée des centres Esthécare déjà établis à Casablanca et à Rabat. Ce centre Spa & Bien-être nouvelle génération consacre l’approche clinique de la cosmétique prônée par l’enseigne et sa vision du conseil et de l’accompagnement avec des produits haut de gamme, des techniques médicales reconnues et une prise en charge personnalisée de chaque client.

Des marques renommées : L’espace Spa propose des soins de grande qualité et s’appuie pour cela sur une équipe d’experts et sur une large gamme de produits issus de la science et de la nature. Parmi les marques mondiales proposées, Biologique Recherche, Augustinus Bader, et Storm. Le nouveau centre est par ailleurs labellisé « La Mer », en exclusivité. Dans le monde de la beauté de luxe, c’est l’une des marques de soin les plus performantes et les plus prisées au monde.

L’espace Spa offre à ses clients plusieurs prestations et une technologie innovante. Deux techniques particulièrement prisées y sont proposées : la cryothérapie, pour laquelle une salle entière a été dédiée, et l’InfraSlim, un vélo infrarouge favorisant la perte de calories et la détoxification. Ces innovations servent de lien entre la dimension sportive et les soins, en favorisant aussi bien la régénération cellulaire que la récupération sportive. L’expertise Esthécare : La section Spa compte une dizaine d’experts. Formés aux protocoles de soins, techniques et rituels qui font la réputation de l’enseigne, ils assurent les différentes prestations en s’appuyant sur ce qui se fait de mieux dans les univers de la médecine et la cosmétologie, en termes de diagnostic, de techniques, de produits et de conseil.

Un temple de la beauté : Des prestations de Coiffure, Onglerie et Hammam viennent compléter l’expérience Esthécare. Aménagé aux normes de l’enseigne, l’espace dédié à la beauté compte une équipe de 4 professionnels expérimentés et accueille les clients dans un cadre épuré. Le centre propose aussi l’incontournable expérience Hammam, avec trois espaces distincts dont un hammam double pour des moments de détente entre amis ou en famille.

A travers ses différentes composantes, The Club by Esthécare favorise les échanges entre les clients et les équipes d’experts, pour un accompagnement personnalisé et évolutif. Chaque client se voit proposer un programme sur mesure en fonction de son cas, de ses attentes et de ses capacités. Ces programmes sont intégrés et englobent également un volet Santé associant activité physique et soins à l’image des massages sportifs et les soins amincissants et un volet Nutrition, avec l’établissement d’un bilan diététique centré sur les besoins nutritionnels et d’une pesée par paliers qui analyse en détail la composition corporelle afin de constater la progression.

L’interconnexion entre les activités et prestations met la synergie entre The Club et Esthécare au service d’une prise en charge intégrale et personnalisée à chaque visiteur.

Cette complémentarité inédite fait de l’établissement THE CLUB by ESTHECARE LA nouvelle référence du bien-être global à l’échelle continentale.

Esthécare, une success story marocaine

Avec plus de 35 ans d’expériences dans le monde de la beauté et du retail, Mme Najat Lecheheb, femme d’affaires et cosmétologue de formation et son équipe managériale poussent chaque jour un peu plus les limites de l’expertise et de l’innovation sur le continent Africain. Elles ont une passion commune : la volonté d’introduire sur le marché Africain les marques internationales les plus pointues et “clean” dans le secteur du bien-être et cosmétique. Ces expertes ont pour ambition d’offrir à leur clientèle exigeante et avertie la meilleure sélection possible disponible à portée de mains. Plus d’information sur https://esthe.care/