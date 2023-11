Salesforce Maroc met en lumière l’Intelligence Artificielle lors du Salesforce Summit Casablanca 2023 : “IA de confiance, Data et CRM “

Le Salesforce Summit Casablanca, tenu le 14 novembre 2023, a marqué une étape importante dans la discussion en matière d’intégration de l’Intelligence Artificielle (IA) dans le paysage technologique au Maroc. Organisé au Hyatt Regency, cet événement a rassemblé une communauté engagée de plus de 250 entreprises, dirigeants, professionnels et passionnés de technologie. Ils se sont réunis autour d’un dialogue constructif sur le thème de “IA de confiance, Data et CRM”, soulignant ainsi les valeurs d’intégrité et d’innovation dans l’utilisation de l’IA.

Le temps fort du sommet a été la keynote d’ouverture introduite par Samir Naciri, SVP & GM Professional Services Eastern and Southern EMEA. Il a donné une perspective réfléchie sur la manière dont l’IA peut façonner l’avenir des pratiques d’affaires, en mettant l’accent sur l’importance de la confiance et de la compréhension approfondie de ces outils avancés pour catalyser le développement économique et l’efficacité opérationnelle.

Dans le même esprit, Omar Oualif, Sales Director, African Growth Markets, a pris la parole pour approfondir le sujet et les partages sur l’importance de la confiance dans l’IA, en rapport avec la gestion des données et les interactions client. Il a mis en évidence la manière dont l’IA peut servir de fondement aux principes essentiels qui soutiennent les stratégies d’entreprise et favorisent une croissance durable.

Omar Oualif a également mis en lumière une vision où l’IA ne se limite pas à un simple outil technologique. Elle constitue un véritable partenaire stratégique, en capacité de renforcer l’efficacité et la compétitivité des entreprises et de confirmer que l’IA crée une meilleure expérience client et participe à l’ancrage des fondations de la confiance et de l’éthique dans les affaires.

M.Oualif a ainsi démarré son intervention en déclarant : “Notre objectif pour cette seconde édition du Salesforce Summit Casablanca est d’inspirer et de motiver nos clients, partenaires et professionnels tout au long d’une journée de présentation et de démonstrations de nos dernières innovations en matière d’expérience client, avec tout ce que nos recherches en IA de confiance, data et CRM ont permis de concrétiser afin d’améliorer significativement leurs performances et compétitivité“.

En élargissant la portée de ces discussions, les participants ont été invités à envisager l’IA comme un levier de performance, ainsi qu’un élément central dans la création d’une culture d’entreprise axée sur l’innovation responsable et l’engagement envers des pratiques commerciales éthiques.

Les experts Salesforce ont animé plusieurs sessions détaillant tout le potentiel de la plateforme Salesforce avec le témoignage des opérateurs de différents secteurs d’activité. Cette rencontre a également permis de présenter les dernières innovations de la compagnie présentées lors du rendez-vous annuel mondial Dreamforce 2023, à l’instar d’ Einstein 1, la plateforme qui allie l’IA, la data et le CRM.

Le sommet a ainsi offert un espace d’échange privilégié, encourageant un dialogue ouvert sur les meilleures pratiques et les défis éthiques associés à l’adoption de l’IA. Il a servi de tremplin pour établir des standards de confiance et d’excellence dans l’utilisation de l’IA, avec l’objectif de renforcer la compétitivité et la performance des entreprises marocaines.

Le Salesforce Summit Casablanca 2023 est sponsorisé par : Admiral Digital Consulting, Atos, D&A Technologies, NBS Consulting, Seidor, ASSA, BayBridgeDigital, Gear9, Oreivaton.